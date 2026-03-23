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Piero De Luca(Pd): straordinaria vittoria della democrazia

  • Marzo 23, 2026
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Piero De Luca(Pd): straordinaria vittoria della democrazia

“Una straordinaria pagina di storia. Una vittoria della democrazia. Grazie a tutte le italiane e a tutti gli italiani che hanno difeso la Costituzione e l’assetto istituzionale del Paese. Viva l’Italia che resiste!” Lo dichiara sui suoi social Piero De Luca, deputato del Pd e capogruppo in commissione politiche europee

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