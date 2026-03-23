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M5s, a Salerno no a Zambrano scelta calata dall’alto

  • Marzo 23, 2026
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M5s, a Salerno no a Zambrano scelta calata dall’alto

“Il Movimento 5 Stelle va avanti insieme a tutte quelle forze politiche e civiche che con coraggio e dignità hanno scelto di dire no a questo sistema. Un fronte libero, determinato, che mette al centro la visione, la partecipazione e il bene comune”. Lo afferma in una nota la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, Virginia Villani, in merito alle prossime elezioni Amministrative di Salerno. I grillini “con orgoglio, autonomia e senso di responsabilità” hanno scelto “di non partecipare all’incontro previsto per oggi con le forze politiche che hanno annunciato il loro sostegno alla candidatura di Armando Zambrano”. “È una decisione che nasce da un principio per noi non negoziabile: al centro di ogni progetto deve esserci Salerno, con le sue cittadine e i suoi cittadini. Non i nomi. Non gli equilibri di potere. Non gli interessi personali”, spiega la coordinatrice Virginia Villani. “Negli ultimi giorni – prosegue – abbiamo assistito a una deriva che rifiutiamo con forza. Un percorso nato per costruire un’alternativa credibile è stato piegato a logiche di imposizione e a scelte calate dall’alto, lontane dai bisogni reali della comunità”. Di qui la scelta di proseguire il percorso politico intrapreso con le forze che vorranno farlo. “Noi siamo dalla parte di chi crede in una politica fatta di contenuti, di progetti, di ascolto. Di chi non si piega a dinamiche chiuse e autoreferenziali, ma lavora per restituire a Salerno un futuro costruito insieme ai cittadini. Perché Salerno non è terreno di conquista. È una comunità da rispettare, da ascoltare, da guidare con visione. E noi – conclude Villani – questa visione la portiamo avanti, insieme, senza compromessi”

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