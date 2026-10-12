Corte dei Conti. Incarichi extra, il prof Marenghi paga 125mila euro

La Corte dei Conti chiedeva oltre 557mila euro. Enzo Maria Marenghi ne ha versati 125mila all’Università di Salerno e ha chiuso il procedimento sugli incarichi professionali svolti fuori dall’ateneo. Il giurista ha ottenuto la definizione del giudizio con rito abbreviato, mettendo fine al contenzioso contabile. Per il prof Marenghi la vicenda contabile si conclude con il pagamento concordato e una sentenza di non luogo a procedere, senza un accertamento definitivo di tutte le contestazioni formulate inizialmente dalla Procura. L’indagine, condotta dal vice procuratore generale Davide Vitale, riguardava le attività extraistituzionali svolte da Marenghi mentre era professore universitario a tempo pieno. Secondo la Procura regionale della Corte dei Conti, il docente avrebbe accettato numerosi incarichi senza chiedere e ottenere le autorizzazioni previste dall’Università di Salerno. Gli accertamenti hanno preso in esame un periodo di nove anni, durante il quale Marenghi aveva affiancato all’insegnamento la propria attività professionale. Per sostenere la natura professionale degli incarichi, Vitale aveva richiamato la titolarità della partita Iva e la presenza di compensi superiori alla soglia annua di 5mila euro. La Procura contestava anche che «il danno fosse stato «dolosamente occultato dal Marenghi, perché questi non aveva comunicato all’ateneo il conferimento e lo svolgimento di tali incarichi». Le contestazioni riguardavano dunque la compatibilità delle attività esterne con gli obblighi previsti per i docenti universitari a tempo pieno. Il professore Marenghi in un primo momento ha risposto nel merito, sollevando anche un’eccezione di prescrizione per una parte degli incarichi contestati. Poi ha successivamente presentato istanza di definizione abbreviata del giudizio, accettata dal vice procuratore Vitale. L’accordo ha portato al versamento di 125mila euro nelle casse dell’ateneo. Dopo il pagamento, la Corte ha dichiarato il non luogo a procedere, lasciando a carico del docente le spese processuali. Il procedimento rientra nelle indagini della magistratura contabile campana sugli incarichi extrauniversitari. Un precedente riguarda anche Gaetano Manfredi, ex rettore della Federico II e oggi sindaco di Napoli, che aveva definito una vicenda analoga versando 210mila euro all’ateneo. La richiesta originaria della Procura, in quel caso, ammontava a 763.063 euro. Le due vicende hanno riportato l’attenzione sulle attività professionali dei professori universitari e sulle autorizzazioni necessarie per svolgerle. Enzo Maria Marenghi ha diretto il Dipartimento di Scienze Giuridiche e la Scuola delle professioni legali dell’Università di Salerno. Anche il figlio Gherardo Maria insegna nello stesso ateneo, dove è professore ordinario di Diritto amministrativo. In politica è stato candidato sindaco del centrodestra contro Vincenzo De Luca ed oggi è consigliere comunale a Salerno con Fdi.