Cordoglio del Comune per Oddati
  • Novembre 15, 2025
La Civica Amministrazione di Salerno si unisce al dolore dei familiari e degli amici per la scomparsa del professor Nicola Oddati, figura di riferimento nella ricerca e nella divulgazione storica legata alla città.

Nel messaggio di cordoglio, Palazzo di Città esprime profonda gratitudine per la sua instancabile opera di studio e di racconto delle vicende che segnarono Salerno Capitale e gli anni cruciali della Seconda Guerra Mondiale sul territorio.

Un impegno molteplice – fatto di ricerche, pubblicazioni, incontri pubblici e attività divulgative – che ha contribuito a mantenere viva la memoria collettiva della comunità. “Un lascito prezioso per l’intera città”, sottolinea l’amministrazione, ricordando il valore di un lavoro che continua a rappresentare un punto di riferimento per chiunque voglia comprendere la storia di Salerno e del suo ruolo nei momenti più complessi del Novecento.

