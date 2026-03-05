Coppa Italia di Gelateria in Toscana: vince il Bar delle Sirene di Salerno

Vittoria targata Salerno in Toscana. Il primo classificato – Premio Versilia – Coppa Italia di Gelateria AIG 2026, nell’ambito della Tirreno Ct, è Raffaele Lepore del Bar delle Sirene di Salerno, storico locale sul lungomare di Mercatello.

La premiazione si è svolta alla presenza del presidente di Confesercenti, Nico Gronchi, e della presidente della Commissione Sviluppo Economico e Rurale della Regione Toscana, Brenda Barnini.

Successo anche nel fondente

Per Lepore non solo il gradino più alto del podio: il maestro gelatiere salernitano si è infatti classificato al quarto posto anche nella categoria dedicata al cioccolato fondente, confermando qualità e versatilità della sua produzione artigianale.

Il riconoscimento è stato rilanciato sui canali ufficiali dell’Associazione Italiana Gelatieri, a testimonianza del valore della competizione e del risultato ottenuto.

Un successo che porta il nome di Salerno oltre i confini regionali, celebrando l’eccellenza di una tradizione artigianale che continua a distinguersi nei principali appuntamenti nazionali del settore.