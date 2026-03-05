Cantone proposto per la guida della procura di Salerno - Le Cronache Attualità
Cantone proposto per la guida della procura di Salerno

  • Marzo 5, 2026
Raffaele Cantone, attuale procuratore della Repubblica di Perugia è stato proposto per la guida dell’omologo ufficio requirente di Salerno dalla Commissione incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura. L’indicazione – risulta all’ANSA – è arrivata all’unanimità e ora dovrà essere ratificata dal plenum dell’organo di autogoverno della magistratura. Il trasferimento alla procura di Salerno è stato chiesto dallo stesso Cantone. Il magistrato, già alla guida dell’Autorità anticorruzione, è arrivato a Perugia nel giugno del 2020 nel pieno dell’emergenza Covid. Nel capoluogo umbro ha diretto alcune delle più importanti indagini del panorama giudiziario italiano essendo la Procura perugina competente su tutti i fatti che coinvolgono i magistrati di Roma come accusati o persone offese dai reati.

