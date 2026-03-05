Cantone proposto per la guida della procura di Salerno

Raffaele Cantone, attuale procuratore della Repubblica di Perugia è stato proposto per la guida dell’omologo ufficio requirente di Salerno dalla Commissione incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura. L’indicazione – risulta all’ANSA – è arrivata all’unanimità e ora dovrà essere ratificata dal plenum dell’organo di autogoverno della magistratura. Il trasferimento alla procura di Salerno è stato chiesto dallo stesso Cantone. Il magistrato, già alla guida dell’Autorità anticorruzione, è arrivato a Perugia nel giugno del 2020 nel pieno dell’emergenza Covid. Nel capoluogo umbro ha diretto alcune delle più importanti indagini del panorama giudiziario italiano essendo la Procura perugina competente su tutti i fatti che coinvolgono i magistrati di Roma come accusati o persone offese dai reati.
Categorie
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco