Consiglio comunale, convocazione entro l’8 ma seduta dopo S. Matteo - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Campi Flegrei: consiglieri opposizione Campania incontrano Piantedosi e Musumec
Trovata in buone condizioni ragazza scomparsa a Montecorvino
Angelo Vassallo, : messa il 5 settembre a Vallo della Lucania
Consiglio comunale, convocazione entro l’8 ma seduta dopo S. Matteo
Salerno

Consiglio comunale, convocazione entro l’8 ma seduta dopo S. Matteo

  • Settembre 2, 2026
  • 0
  • 32
  • 1 Min Read
Consiglio comunale, convocazione entro l’8 ma seduta dopo S. Matteo

Il Consiglio comunale di Salerno sarà convocato entro l’8 settembre, cioè entro i 20 giorni previsti dalla Statuto, ma la riunione si terrà dopo la festività di San Matteo.

 

Lo ha deciso questa mattina la conferenza dei capigruppo consiliari anche per consentire la partecipazione di diversi consiglieri comunali attualmente in ferie. All’ordine del giorno oltre al Grand Hotel Salerno e alla vicenda della vendita dei suoli alla foce dell’Irno ci saranno anche altri tra argomenti, tra cui uno di natura urbanistica sul consumo dli suolo.

Le riunioni del Consiglio comunale  non saranno trasmesse in diretta, cosi come richiesto dalle opposizioni e sollecitato nei giorni scorsi da un gruppo associazioni  perché, ancora una volta, il sindaco De Luca si è opposto.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Tommaso D'Angelo
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Tommaso D'Angelo
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Tommaso D'Angelo
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Tommaso D'Angelo
Luglio 7, 2017