Consiglio comunale, convocazione entro l’8 ma seduta dopo S. Matteo

Il Consiglio comunale di Salerno sarà convocato entro l’8 settembre, cioè entro i 20 giorni previsti dalla Statuto, ma la riunione si terrà dopo la festività di San Matteo.

Lo ha deciso questa mattina la conferenza dei capigruppo consiliari anche per consentire la partecipazione di diversi consiglieri comunali attualmente in ferie. All’ordine del giorno oltre al Grand Hotel Salerno e alla vicenda della vendita dei suoli alla foce dell’Irno ci saranno anche altri tra argomenti, tra cui uno di natura urbanistica sul consumo dli suolo.

Le riunioni del Consiglio comunale non saranno trasmesse in diretta, cosi come richiesto dalle opposizioni e sollecitato nei giorni scorsi da un gruppo associazioni perché, ancora una volta, il sindaco De Luca si è opposto.