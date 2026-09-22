Sala Consilina travolge la Fedi, vittoria per 5 a 1

Derby amaro per la Feldi Eboli, le volpi cadono per 1-5 nel derby salernitano contro lo Sporting Sala Consilina, giocato a San Rufo per l’inversione di campo legata all’indisponibilità del Palasele. Dopo un primo tempo equilibrato, quattro minuti da incubo in avvio di ripresa indirizzano la sfida valida per la seconda giornata di Serie A 2026/27, primo stop stagionale per le volpi. EQUILIBRIO – Mister Luciano Antonelli sceglie Pietrangelo, Lavrendi, Bertoline, Selucio e Braga per iniziare il derby, con capitan Selucio nuovamente a disposizione dopo aver scontato la squalifica e pronto all’esordio stagionale. Le volpi partono bene e dopo un paio di minuti vanno vicinissime al vantaggio con Selucio che colpisce la traversa. Lo Sporting, però, alla prima vera occasione trova il gol: Foti lascia partire un destro dalla distanza che batte Pietrangelo e porta avanti i valdianesi. La Feldi reagisce e costruisce una buona occasione su schema da calcio di punizione, ma Block si vede respingere la conclusione dal portiere salese Deivao. Lo Sporting risponde e va a un passo dal raddoppio con Biscossi, che colpisce la traversa. È un continuo botta e risposta, la Feldi sfiora il pari con Braga, la cui conclusione viene deviata sul palo ancora da uno straordinario Deivao. A quattro minuti dall’intervallo, una grande uscita delle volpi porta Lavrendi alla conclusione, ma il portiere dello Sporting è ancora decisivo e nega il pareggio. QUATTRO MINUTI DA INCUBO – In avvio di ripresa, però, la partita cambia completamente volto. Quattro minuti da incubo per la Feldi che, in quest’arco di tempo, incassa tre reti. Il raddoppio salese arriva sugli sviluppi di un episodio sfortunato: Selucio effettua un retropassaggio verso Pietrangelo, che raccoglie il pallone con le mani. Punizione dal limite per lo Sporting e i valdianesi non perdonano: Bueno conclude al meglio lo schema su calcio piazzato e firma lo 0-2. Passa meno di un minuto e arriva anche il tris con una conclusione di Delmestre, deviata, che mette fuori causa Pietrangelo e porta lo Sporting sullo 0-3. La Feldi non riesce a riordinare le idee e, dopo altri due giri di orologio, arriva anche il poker. Bertoline tenta un colpo di tacco in una zona pericolosa, i ragazzi di mister Conde recuperano palla e costruiscono l’azione che porta Walex a firmare lo 0-4. Pietrangelo evita in un paio di occasioni la quinta rete, ma a otto minuti dalla sirena lo Sporting trova ancora la via del gol: è Walex a completare la propria doppietta per lo 0-5. Mister Antonelli prova a cambiare l’inerzia della gara affidandosi al portiere di movimento, la Feldi costruisce alcune occasioni, ma Deivao continua a farsi trovare pronto e respinge i tentativi rossoblù. A due minuti dalla sirena arriva il gol delle volpi con Riccardo Siddi che accorcia le distanze e firma il gol della bandiera. Nel finale arrivano anche le espulsioni di Siddi e Foti, prima del triplice fischio che sancisce la vittoria dello Sporting Sala Consilina. Dopo il successo all’esordio contro l’Active Network, la Feldi incassa dunque la prima sconfitta stagionale. Un derby deciso soprattutto da quei quattro minuti di inizio ripresa, nei quali lo Sporting è riuscito a trasformare una gara ancora aperta in una sfida indirizzata definitivamente approfittando di ogni sbavatura delle volpi. La notizia positiva è che già questo venerdì Antonelli e i suoi ragazzi avranno l’occasione di rifarsi, si torna in campo per la 3^ giornata di Serie A.