Comunali Salerno, appello delle forze progressiste
  • Febbraio 11, 2026
Le forze politiche e civiche del fronte progressista lanciano un appello per l’avvio immediato di un percorso unitario e condiviso in vista delle prossime elezioni amministrative del Comune di Salerno. A sottoscriverlo sono Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Casa Riformista, Noi di Centro, Azione, Oltre, Salerno in Comune, Semplice Salerno e Per.

Nel documento si richiama l’esperienza definita “positiva e vincente” delle recenti elezioni regionali, indicata come modello da riproporre anche a livello cittadino: una convergenza tra culture politiche diverse ma accomunate da valori progressisti e da una visione condivisa dello sviluppo del territorio.

Le forze firmatarie sottolineano la necessità di costruire una proposta politica ampia, coerente e inclusiva, capace di garantire a Salerno una nuova fase amministrativa fondata su visione strategica, progettualità di lungo periodo ed efficacia nell’azione di governo, auspicando anche il coinvolgimento di ulteriori soggetti politici, movimenti e associazioni civiche.

Per queste ragioni viene rivolto un invito formale alle Segreterie nazionali, regionali e provinciali del Partito Democratico e del Partito Socialista Italiano – Avanti ad aprire “ad horas” un tavolo di confronto politico e programmatico, specificamente dedicato alle comunali di Salerno e ritenuto indispensabile per affrontare le sfide future della città.

