Battipaglia, la sindaca Francese nomina la nuova giunta

Cecilia Francese ha approvato e sottoscritto i decreti di nomina per la composizione della nuova Giunta Comunale. A comporla sono Maria Catarozzo: Vice-Sindaca, con deleghe a Bilancio, Tributi, Partecipate (supporto finanziario agli assessori competenti), Valorizzazione e alienazione del patrimonio comunale, Beni Confiscati. Alfonso Accettullo: Avvocatura, Servizi Demografici, Governo del Territorio, Demanio, Usi Civici e Patrimonio; Pietro Cerullo: Lavori Pubblici, Sport, Agricoltura, Transizione Energetica e Sviluppo Sostenibile, Ambiente; Maria Citro: Protezione Civile, Istruzione, Politiche Giovanili, Turismo; Francesco Falcone: Manutenzione, Rapporti con le Partecipate, Rapporti con i Quartieri; Elia Frusciante: Attività Produttive – SUAP, Decoro Urbano, Eventi; Paolo Palo: Polizia Municipale, Viabilità, Cimitero e Manutenzione del Verde. “Un gruppo eterogeneo composto da personalità nuove accanto a figure già conosciute e stimate nel panorama locale, tutte unite da uno scopo comune: un sincero desiderio di partecipazione e impegnarsi con dedizione per il progresso della città e il benessere collettivo della comunità – ha detto la Sindaca -. Lungo il percorso si delineano numerose sfide ma l’energia e l’entusiasmo che il gruppo ha dimostrato fin dalle prime battute fanno emergere una fiducia concreta nella capacità di affrontarle con determinazione e preparazione. Con questa rinnovata squadra, la Giunta si appresta ad avviare l’ultima fase del proprio mandato amministrativo, guidata da una visione chiara, da solide convinzioni e da una volontà ferma di portare a termine i progetti in cantiere per concretizzare gli obiettivi annunciati”.
