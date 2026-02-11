La BCC Monte Pruno dona gli espositori al Tribunale di Vallo

Presso il Tribunale di Vallo della Lucania, si è tenuto un momento di particolare rilevanza istituzionale e culturale, frutto di una collaborazione concreta tra il Tribunale del centro cilentano e la Banca Monte Pruno, finalizzata alla tutela e alla valorizzazione della memoria storica dell’istituzione giudiziaria vallese. L’iniziativa ha riguardato il recupero e l’allestimento di materiali storici e di pregio, attraverso la realizzazione di un percorso espositivo capace di raccontare la parte della storia del Tribunale di Vallo della Lucania e le trasformazioni nel tempo. Un intervento reso possibile grazie al contributo diretto della BCC Monte Pruno, che ha sostenuto l’iniziativa facendosi carico dei costi necessari alla realizzazione degli espositori e dell’allestimento, dando così forma concreta al principio di mutualità che da sempre caratterizza il credito cooperativo. Per la Banca Monte Pruno, sostenere progetti di questo tipo significa andare oltre l’attività bancaria in senso stretto, assumendo un ruolo attivo nella tutela della storia, nel rispetto delle tradizioni e nella valorizzazione dell’identità delle comunità locali. La mutualità diventa così uno strumento vivo, capace di trasformarsi in azioni che generano valore culturale e sociale duraturo. Determinante è stato il forte interessamento e la convinta adesione del Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, Dott. Vincenzo Pellegrino, unitamente al già Presidente Dott. Gaetano De Luca, che hanno promosso e accompagnato l’iniziativa, riconoscendone l’alto valore storico e culturale, favorendo una sinergia istituzionale che ha permesso di raggiungere un risultato condiviso e significativo.All’incontro sono intervenuti il Dott. Francesco Rotondo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, il Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, Dott. Vincenzo Pellegrino, il Dott. Gaetano De Luca, già Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, e la Dott.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno, Dirigente Amministrativo del Tribunale, testimoniando l’importanza attribuita dall’intera comunità giudiziaria alla conservazione della propria memoria storica e per dimostrare l’apprezzamento verso l’azione dell’istituto di credito cooperativo. Per la Banca Monte Pruno hanno preso parte all’iniziativa il Direttore Generale Cono Federico, il Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea e il Preposto della Filiale di Vallo della Lucania Lorenzo Cuda.