Comunali Albano Laziale, Remo Giorgi si candida col Pd al fianco di Massimiliamo Borelli

“Remo Giorgi annuncia la propria candidatura al Consiglio comunale di Albano Laziale nella lista del Partito Democratico, a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Borelli. È una scelta – spiega il già Assessore alle attività produttive e già consigliere comunale a Palazzo Savelli – che mi inorgoglisce e che ho maturato con senso di responsabilità e profonda riflessione, guidato dall’amore per il nostro territorio e dal desiderio concreto di contribuire al suo sviluppo. Chi mi conosce sa quanto tenga alla nostra comunità: credo sia arrivato il momento di mettere competenze, passione e capacità di ascolto al servizio dei cittadini”. La candidatura di Remo Giorgi si inserisce “nel solco dell’ottimo e intenso lavoro amministrativo svolto nella precedente legislatura dal centrosinistra e dal sindaco Borelli, con l’obiettivo di garantirne continuità e pieno compimento. Il percorso che ci attende richiede impegno e determinazione – prosegue Giorgi – ma lo affronterò con entusiasmo e spirito costruttivo”. Tra le priorità programmatiche indicate da Remo Giorgi figurano la manutenzione e il decoro urbano, il rafforzamento delle politiche di assistenza a favore delle famiglie in difficoltà, la promozione e valorizzazione delle attività commerciali, della ristorazione e del turismo locale. “Centrale anche il tema dell’efficienza amministrativa, attraverso l’introduzione di incentivi basati sul merito per i dipendenti comunali, con particolare attenzione al personale della Polizia Locale. Lo splendido territorio di Albano Laziale ha grandi potenzialità – conclude il candidato consigliere comunale nella lista Pd alle prossime elezioni comunali – e merita un’amministrazione capace di ascoltare, programmare e realizzare. Con il Partito Democratico e con Massimiliano Borelli intendiamo proseguire un percorso di crescita fondato su serietà, competenza e attenzione concreta ai bisogni delle famiglie di Albano Laziale”.