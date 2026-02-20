Aeroporto di Salerno, Iannone: Recuperiamo il tempo perso

“Dal 22 maggio 2026 dall’Aeroporto di Salerno, Costa D’Amalfi e Cilento si volerà verso Milano Malpensa, Genova, Torino e Trieste. Desidero ringraziare la società di gestione Gesac che porta allo scalo 19 voli settimanali e un aereo basato in modo stabile. Al tempo stesso desidero ringraziare Aeroitalia che ha creduto nelle grandi potenzialità di sviluppo dello scalo salernitano”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Mit.

“Questo rappresenta il primo, immediato risultato concreto che abbiamo ottenuto con il tavolo tecnico-politico che abbiamo tenuto proprio presso il Mit lo scorso 10 febbraio. In particolare, mi sono messo mediatore con Aeroitalia nel valutare positivamente la proposta di Gesac che vuole continuare ad investire in questo scalo. Ricordo che, con delibera Cipess, abbiamo rifinanziato per 100 milioni di euro il prolungamento della Metropolitana di Salerno dallo stadio Arechi allo scalo aeroportuale. Dopo anni di propaganda di chi diceva che aveva fatto tutto e da solo si passa finalmente alla politica dei fatti per risolvere il problema di accessibilità di questo aeroporto”.

“Dobbiamo lavorare alacremente per recuperare il tempo perso con una serie di iniziative che rendano sempre più appetibile, anche per voli internazionali, lo scalo Salerno, Costa d’Amalfi e Cilento: bisogna realizzare una efficace strategia di promozione del territorio e una serie di iniziative che lo rendano attrattivo, prima tra tutti la cancellazione dell’addizionale comunale. La Regione Campania – conclude Iannone – faccia la sua parte, noi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti siamo già pronti”.