De Luca jr: De Luca tra i nigliori amministratori

Piero De Luca, nei fatti, lo lascia intendere: alle ultime regionali i dem hanno scelto la strada della maturità, ora si aspettano che lo stesso senso di responsabilità venga dimostrato dagli alleati. «Valuteremo se e quando ci sarà questa disponibilità – ha dichiarato in merito a una possibile candidatura di Vincenzo De Luca – ma oggi parliamo di programmi e progetti di sviluppo dei territori. Su quella base abbiamo avviato un confronto ampio e aperto, volto a valorizzare i risultati ottenuti dove abbiamo governato e a mettere in campo progetti di governo dove proveniamo dall’opposizione». Il segretario regionale del Pd ha ribadito l’apertura al confronto su programmi e progetti, «senza veti né pregiudiziali, ma con grande disponibilità e con un invito alla responsabilità rivolto a tutte le forze politiche». Ha inoltre annunciato l’avvio di un confronto con il segretario regionale del M5S, Salvatore Micillo, per costruire un tavolo in vista delle prossime amministrative, prima a livello regionale e poi, a cascata, a livello provinciale. «Proveremo a tenere unita la coalizione di centrosinistra con la quale ci siamo presentati alle elezioni regionali, ma senza tornare indietro nei territori in cui sono stati avviati progetti di sviluppo significativi. L’obiettivo è allargare e rafforzare, non smontare quanto di buono è stato fatto nei comuni in cui abbiamo governato. Su questa base intendiamo costruire una sintesi e aprire un confronto serio con le forze della coalizione. Dobbiamo trovare una sintesi programmatica. Nelle città in cui è stato realizzato un importante progetto di sviluppo, per noi significa consolidare, rafforzare e valorizzare quanto avviato, senza arretrare rispetto al modello costruito. Siamo pronti al confronto con tutti, chiedendo però rispetto per il lavoro svolto insieme alle forze del centrosinistra in questi mesi. Abbiamo dato prova di responsabilità e maturità individuando prima il candidato e poi il presidente della Regione Campania, una figura di altissimo profilo come Roberto Fico, con il quale abbiamo un rapporto costante e consolidato. Chiediamo lo stesso senso di responsabilità a tutte le forze della coalizione, perché i progetti di sviluppo e il lavoro svolto in questi anni non devono andare dispersi».