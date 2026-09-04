Commercialisti: una svolta strategica grazie al lavoro di squadra

Si annuncia l’avvio di una nuova fase strategica per la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno grazie al lavoro di squadra con l’ODCEC Salerno che con la presidenza di Sergio Cairone conferma e rilancia il ruolo dell’Ente, strumento giuridico ormai diffuso concepito quale braccio operativo del Consiglio dell’Ordine e rivolto allo svolgimento di funzioni a favore della categoria non rientranti nell’ambito strettamente istituzionale. Il rinnovato percorso è il risultato di un profondo impulso tra le due istituzioni, unite per dare un forte slancio anche alle attività congiunte, valorizzare la categoria e rispondere in modo compatto alle sfide del mercato attuale. Prima della pausa estiva, il Consiglio Generale della Fondazione, composto da 7 membri del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno – il Presidente Sergio Cairone alla guida, il Vice Presidente Nicola Fiore, il Consigliere Segretario Giuseppe Arleo, il Consigliere Tesoriere Achille De Caro, i Consiglieri Antonio De Lucia, Rosita Galdi, Americo Rinaldi – ha deliberato la nomina di alcuni organi dando avvio alla nuova fase dell’attività dell’Ente. Alla guida del Comitato Direttivo è stato confermato Gianvito Morretta, che ricoprirà il ruolo di Presidente. Faranno parte di tale organo anche Pierluigi Chiarito, Giulia D’Andrea, Mauro De Santis e Luca Savastano. Il Consiglio Generale ha inoltre nominato Rosario Camaggio quale Direttore Scientifico della Fondazione per l’indirizzo delle attività di formazione, studio e ricerca promosse dall’Ente. “Questo rinnovato percorso – commenta Il Presidente dell’ODCEC di Salerno e del Consiglio Generale della Fondazione Sergio Cairone – è il risultato di un profondo lavoro di squadra tra le due istituzioni unite per supportare attivamente gli iscritti e a creare nuove opportunità di sviluppo professionale, riaffermando il ruolo del commercialista come partner strategico per la crescita del Paese. La condivisione di obiettivi e l’unione delle nostre forze ci permettono di fare sistema, rinnovando la Fondazione quale strumento di supporto alla professione e di promozione dell’innovazione, della qualità della formazione e della valorizzazione delle competenze dei commercialisti”. Con le nuove nomine, la Fondazione rinnova il proprio impegno nel sostenere la crescita culturale e professionale della categoria, promuovendo iniziative di alta formazione, approfondimento tecnico-scientifico e confronto con il mondo delle istituzioni, dell’università e delle professioni. “Desidero esprimere – dichiara il Presidente Comitato Direttivo della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno Gianvito Morretta – la mia più sincera gratitudine al Presidente Sergio Cairone e a tutto il Consiglio Generale per la fiducia che hanno riposto nella mia persona e negli altri colleghi componenti la squadra. Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza del ruolo strategico che la Fondazione riveste per la crescita della nostra categoria”. La nuova governance sarà al lavoro nelle prossime settimane per elaborare un calendario fitto di eventi, tavoli tecnici e ricerche scientifiche, volti a supportare la formazione continua, la ricerca e la promozione di iniziative dirette a rafforzare il valore della professione del dottore commercialista e dell’esperto contabile, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio salernitano.