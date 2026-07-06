Nocera. L’Istituto Fresa Pascoli replica alla lettera

In merito all’articolo sopra citato in link, ritengo esprimere le mie rimostranze in quanto offensivo e denigratorio della squadra di lavoratori che si adopera presso la scuola citata!

La scuola fornisce sempre tutte le risposte. Ha un dialogo aperto e CONTINUO con tutta l’utenza. Mai si è visto un Dirigente che PERSONALMENTE riceve tutti, docenti e genitori, che hanno bisogno di risposte. Senza appuntamento, senza aspettare, senza fare richieste formali. Solo bussando alla porta della Presidenza dove dalle 7.30 alle 16 c’è sempre il preside. Non si scrive ciò per eccesso di zelo. La scrivente non ne ha assolutamente bisogno!

In merito a pubblicazione di foto e video, all’atto dell’iscrizione e della sottoscrizione del patto formativo, c’è la clausola di adesione alla pubblicazione e- a differenza di tante altre scuole in cui non è possibile ritirare l’adesione – in qualunque momento è possibile richiedere il ritiro dell’adesione alla pubblicazione, anche per un singolo specifico post!

In merito alle politiche di inclusione, nessuna famiglia che abbia esposto una minima lamentela non è stata ascoltata e il dirigente non si sia adoperato SUBITO per aprire un’istruttoria, coinvolgere il/i docente/i interessati e chiarire appianando ogni attrito con le famiglie per la continuazione serena della vita scolastica dell’allievo. Nessuna famiglia ha mai lasciato la scuola dichiarando di non essersi trovata bene.

La scuola in questione non è perfetta, né la migliore in assoluto. Non esiste. Ma i lavoratori che si prodigano per questa scuola non hanno mai lasciato nulla al caso e non è assolutamente giusto che venga infangato senza motivo il loro lavoro.

Non ci sono accuse circostanziate. Solo vaghi dubbi su un operato incompleto e fallace che però dà l’impressione di voler colpire per offendere! Una testata giornalistica seria non raccoglie queste evidenti calunnie a rischio di essere colpita da denuncia di diffamazione.

A tutela della mia privacy e al pari dell’articolo anonimo postato, CHIEDO ESPLICITAMENTE che in caso di pubblicazione della presente, neanche il mio nome compaia. Quando l’autore si vorrà palesare, io farò lo stesso.