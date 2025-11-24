Iannone, consapevoli battaglia difficile

“Noi eravamo ben consapevoli che fosse una battaglia molto difficile. Credo che abbiamo raddoppiato il consenso di cinque anni fa grazie al coraggio, all’impegno del candidato presidente Cirielli”. Lo dice il senatore di fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commentando il risultato del voto alle regionali in Campania. “Mi sembra che il voto d’opinione, anche per effetto dell’astenzione molto alta che c’e’ stata, non ha prevalso sul voto di apparato dove non c’era assolutamente proporzione. Il 56% di astensione va analizzato credo anche alla luce delle fenomenologie territoriali, perche’ la tendenza e’ nazionale. Riordo che qualche mese fa si e’ votato in Toscana dove tradizionalmente c’e’ stata sempre un’affluenza superiore alle regioni meridionali e li’ si e’ fermata al 47,7, in Campania siamo al 44,4, quindi la tendenza sarebbe in linea con quelle che erano le tendenze nazionali”, conclude
