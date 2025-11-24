Iannone, consapevoli battaglia difficile - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Salerno: I primi eletti: Volpe, Celano e Cascone
5078 sezioni: Pd al 18%, Fdi al 11,92%
Napoli, male la Boccia e Sangiuliano in bilico
Meloni : “Complimenti a Fico, grazie a Cirielli”
Attualità Campania

Iannone, consapevoli battaglia difficile

  • Novembre 24, 2025
  • 0
  • 236
  • 1 Min Read
Iannone, consapevoli battaglia difficile

“Noi eravamo ben consapevoli che fosse una battaglia molto difficile. Credo che abbiamo raddoppiato il consenso di cinque anni fa grazie al coraggio, all’impegno del candidato presidente Cirielli”. Lo dice il senatore di fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commentando il risultato del voto alle regionali in Campania. “Mi sembra che il voto d’opinione, anche per effetto dell’astenzione molto alta che c’e’ stata, non ha prevalso sul voto di apparato dove non c’era assolutamente proporzione. Il 56% di astensione va analizzato credo anche alla luce delle fenomenologie territoriali, perche’ la tendenza e’ nazionale. Riordo che qualche mese fa si e’ votato in Toscana dove tradizionalmente c’e’ stata sempre un’affluenza superiore alle regioni meridionali e li’ si e’ fermata al 47,7, in Campania siamo al 44,4, quindi la tendenza sarebbe in linea con quelle che erano le tendenze nazionali”, conclude

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013