Cirielli frena Marenghi: Serve approfondire
  • Marzo 5, 2026
«Credo sia giusto fare ancora un approfondimento con gli alleati, senza fughe in avanti». A frenare la corsa verso la fascia tricolore del docente universitario Gherardo Marenghi ci pensa Fratelli d’Italia, il suo partito. A mostrare, senza dirlo apertamente, qualche perplessità è il vice ministro degli Affari Esteri ed esponente di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. «Ho saputo che il partito di Fratelli d’Italia ha indicato questo nominativo (Gherardo Maria Marenghi, ndr), che è un ottimo nominativo e di grande qualità. Fratelli d’Italia avrà la responsabilità dell’indicazione, ma credo che sia anche e ancora giusto fare un approfondimento con gli alleati senza fughe in avanti», ha detto Cirielli, a proposito delle prossime elezioni comunali a Salerno città. «Quello che è importante – ha sottolineato ancora il vice ministro – è l’unità della coalizione e l’abbiamo raggiunto e quindi quello è il nostro obiettivo per ora».

