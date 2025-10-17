Charlot, standing ovation per Lino Banfi

Un Teatro Augusteo pieno d’affetto ed emozione ha accolto, nella serata di giovedì 16 ottobre, Lino Banfi, protagonista assoluto della quinta serata del Premio Charlot. L’attore pugliese ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come “Grande Protagonista dello Spettacolo”, in un evento che ha unito memoria, comicità e momenti indimenticabili. Il suo ingresso sul palco è stato salutato da una calorosa standing ovation, segno dell’amore e della stima che il pubblico nutre per uno degli attori più amati della storia dello spettacolo italiano. Banfi ha poi dato il via a una lunga intervista, nella quale ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera, raccontando con la sua inconfondibile ironia episodi dell’adolescenza – come gli anni trascorsi in seminario, da cui fu allontanato perché troppo discolo – fino ai grandi successi che lo hanno reso una vera e propria icona nazionale. Prima della consegna della celebre statuetta in ceramica raffigurante Charlie Chaplin, Banfi ha ricevuto un dono speciale dal presidente della Longobarda Salerno: un collage fotografico che immortala i momenti trascorsi insieme alla squadra di calcio qualche anno fa. Un ricordo divertente e affettuoso, accolto con emozione dall’attore. Ma il momento più toccante è arrivato subito dopo, con una sorpresa familiare che ha emozionato l’intera sala: sul palco è salito il cugino Enzo Zingaro, architetto e cugino di primo grado, che Lino Banfi non vedeva da oltre cinque anni. I due si sono stretti in un lungo abbraccio, carico di affetto e commozione, in uno dei momenti più autentici e intensi della serata. Ad accompagnare Zingaro, il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, che ha colto l’occasione per invitare ufficialmente Banfi a ricevere la cittadinanza onoraria del comune salernitano. Inoltre, gli ha proposto di diventare testimonial della candidatura di Sala Consilina a Capitale Italiana della Cultura, un prestigioso titolo per cui la città è attualmente tra le 25 finaliste. La serata è poi proseguita con il ritmo travolgente e l’ironia dei Gemelli di Guidonia, che hanno conquistato il pubblico con le loro esilaranti parodie musicali e la loro impeccabile armonia vocale, in oltre un’ora e mezza di spettacolo che ha mescolato risate e talento. Il Premio Charlot si prepara ora al suo gran finale: sabato 18 ottobre, alle ore 21:00 al Teatro Verdi di Salerno, si terrà la serata di gala dal titolo “Gente di Mare”, un appuntamento imperdibile ricco di grandi nomi dello spettacolo, della musica e della cultura. Sul palco saliranno, tra gli altri, Riccardo Scamarcio, Raoul Bova, Lunetta Savino, Federico Buffa, Paolo Conticini, il direttore RAI Stefano Coletta, Pierdavide Carone, Amara, Ciro Caravano con il Coro Pop di Salerno, Ermal Meta, Mario Biondi, Gaetano Curreri e gli Stadio, e Fabrizio Moro. Una chiusura in grande stile per una kermesse che continua a celebrare con eleganza ed emozione il meglio dello spettacolo italiano, nel segno eterno del grande Charlie Chaplin.