Milano, assessore Conte: "Rapporto A2a testimonia alleanza strategica per competitività urbana" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Milano, assessore Conte: “Rapporto A2a testimonia alleanza strategica per competitività urbana”
Charlot, standing ovation per Lino Banfi
Zelensky e la giacca nera alla Casa Bianca, Trump: “Ha un bel look”
Zelensky da Trump, la cravatta ‘sospetta’ di Hegseth fa discutere
Ultim'ora Nazionale

Milano, assessore Conte: “Rapporto A2a testimonia alleanza strategica per competitività urbana”

  • Ottobre 17, 2025
  • 0
  • 64
  • 1 Min Read
Milano, assessore Conte: “Rapporto A2a testimonia alleanza strategica per competitività urbana”

(Adnkronos) – "Quello di A2a presentato oggi è il nono bilancio di sostenibilità territoriale di Milano, un rapporto virtuoso che parla di una strategia e di un'alleanza che pone al centro la competitività urbana della città di Milano, che significa sostenibilità ambientale, ma generazione di valore economico, diffusione del benessere e sostenibilità sociale". A dirlo Emmanuel Conte, assessore al Bilancio del Comune di Milano, alla presentazione del nono bilancio di sostenibilità territoriale di Milano, svoltasi nella sede milanese di Assolombarda. "Con A2a, infatti, da un punto di vista di sussidiarietà operativa, abbiamo tanti progetti. Riguardo alla capacità di attrarre talenti della life company, che nel 2024 ha portato a 900 nuove assunzioni sul territorio, come Comune facciamo la nostra parte – conclude l'assessore – abbiamo di recente lanciato un Piano Casa, che prevede 10mila appartamenti per il ceto medio, per chi arriva a Milano o chi già vive qui e cerca la sua sfida di vita e di lavoro". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025