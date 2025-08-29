Centro storico, ceramista salernitana chiede aiuto - Le Cronache Salerno
Centro storico, ceramista salernitana chiede aiuto

  Agosto 29, 2025
Centro storico, ceramista salernitana chiede aiuto

La bellezza è importante nella vita, dura per sempre e non stanca mai. Viviamo in un mondo dove conta la parvenza e i contenuti diventano sempre peggiori. È normale che una bottega del genere perisca perché è fuori dal tempo. Ma è capitale umano! È un piccolo posto che vende speranza.

Non accetto di rimanere senza lavoro perché la pressione fiscale non considera il mio volume d’affari dopo il COVID e dopo che ci stanno riempiendo le case di Munnezza“.

E’ l’accorato appello, lanciato attraverso i social da Donatello Ciao, titolare da anni di Decobirds Ceramiche, una civettuola bottega in via Porta Catena, nel Centro storico di Salerno .

Non posso accettare di chiudere e lasciare le persone senza di me. Sono una garanzia – ha scritto ancora Ciao –  in quel quartiere. Di onestà, gentilezza e famigliarità. Tutte le mattine pulisco e lavo il marciapiede per la mia città per far si che quella strada sia bella, accogliente.

Sono sette anni che profondo bellezza e adesso devo accettare di chiudere quel posto perché non so come pagare l’INPS, L’INAIL e la DICHIARAZIONE DEI REDDITI? Perché ho 300 euro sul conto corrente e ancora tante bollette da pagare? Ho sempre pagato tutto ma non voglio pagare anche con la mia persona quello che le istituzioni non sanno proteggere.

L’Italia è sapere, è artigianato, è made in Italy! Salviamo questo posto non comprate ciarpame, date un valore perché state comprando bellezza. Aiutatemi e tenere quella luce accesa. Grazie mille.

Sostieni la bottega venendo a comprare qualcosa oppure facendo una donazione a DECOBIRDS CERAMICHE DI DONATELLO CIAO IBAN: IT70W0200876171000105282995 BIC/SWIFT“.

