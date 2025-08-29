Inglese. Il club granata: Non ha chiesto di andare via

Roberto Inglese e il caso cessione: la verità dalla Salernitana smonta le voci destabilizzanti

Il club granata smentisce con forza: “Notizie infondate, il giocatore non ha chiesto di andare via”

Nelle ultime ore è circolata con insistenza una voce che ha creato non poca agitazione nell’ambiente granata: secondo una testata, Roberto Inglese avrebbe chiesto la cessione alla Salernitana prima della chiusura del mercato, con l’Union Brescia pronto ad accoglierlo. Una notizia che, però, non trova alcun riscontro nella realtà.

Da indiscrezioni raccolte all’interno del club, infatti, la società granata ha categoricamente smentito ogni contatto e ogni volontà del calciatore di lasciare Salerno. “Notizia falsissima” è stata la risposta netta dell’ambiente granata, che ha voluto mettere subito a tacere voci destinate soltanto ad alimentare tensioni e instabilità in un momento cruciale della stagione.