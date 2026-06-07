Centro per la Legalità colora Matierno

Un’esplosione di colori, musica e partecipazione sociale ha ridisegnato il volto di Matierno. Nel cuore del rione collinare di Salerno, il Centro per la Legalità, gestito dalla Cooperativa Sociale Galahad, ha inaugurato un nuovo grande murale, simbolo tangibile di un percorso di riscatto urbano e sociale. L’evento, inserito nell’ambito della manifestazione “I Love Matierno”, ha visto una straordinaria affluenza di bambini, famiglie e residenti, riuniti non solo per celebrare una mattinata di festa e condivisione, ma per coronare un intero anno di attività educative e laboratoriali volte a valorizzare l’area e a sottrarre i giovanissimi alla strada. L’iniziativa di ieri rappresenta il culmine di un progetto a lungo termine che ha l’obiettivo strategico di coinvolgere costantemente le nuove generazioni del quartiere, offrendo loro un presidio di legalità, creatività e aggregazione sana. Le pareti esterne della struttura che ospita il centro sono diventate così una tela a cielo aperto, un manifesto visivo di speranza e coesione che lancia un messaggio chiaro all’intera comunità salernitana. Il valore sociale dell’appuntamento risiede nell’intenso lavoro preparatorio che ha preceduto l’evento. Nei mesi scorsi, infatti, i bambini e i ragazzi del quartiere sono stati i veri motori immobili di “I Love Matierno”, una rassegna di inclusione resa possibile grazie alla sinergia e alla stretta collaborazione tra le cooperative sociali Galahad e Giovamente, insieme alle associazioni Musikattiva e Incantastorie. Attraverso percorsi multidisciplinari, i giovani partecipanti hanno esplorato diverse forme d’arte ed espressione. Tra queste spicca un laboratorio fotografico durante il quale i più piccoli, armati di obiettivo, hanno immortalato la propria visione del quartiere, ribaltando i classici stereotipi legati alle periferie e restituendo uno sguardo fresco e carico di bellezza sui dettagli quotidiani del rione. Non sono mancati i tornei sportivi, i laboratori teatrali, i percorsi musicali e, infine, l’allestimento di un mercatino solidale con manufatti artigianali realizzati interamente dai ragazzi. Il ricavato delle vendite di questi oggetti sarà devoluto a un rifugio per cani abbandonati della provincia di Salerno, a testimonianza di come l’educazione alla legalità passi anche attraverso l’empatia e il rispetto per gli animali e la natura. Il fulcro visivo della giornata è stato indubbiamente lo svelamento della nuova opera d’arte pubblica. A guidare i giovani nell’ideazione e nella realizzazione pratica del dipinto è stata la nota writer Chiara Maddalena, che ha saputo tradurre in immagini, forme e sfumature i desideri, le speranze e i concetti di giustizia sociale espressi dagli stessi minori del Centro per la Legalità. A tracciare un bilancio entusiasta dell’iniziativa e a spiegare il profondo significato dell’opera è stata Marilia Parente, presidente della cooperativa sociale Galahad, la quale ha sottolineato l’importanza cruciale di rimettere i minori al centro dell’agenda sociale del territorio. “È stata una mattinata senz’altro importante e ricca di significati”, ha dichiarato la presidente Parente spiegando lo spirito del progetto. “Tutti insieme, all’interno del centro di aggregazione polifunzionale di Matierno, abbiamo mostrato come il quartiere possa assumere un aspetto diverso, bello e attrattivo, che vede come protagonisti assoluti proprio i più piccoli. In particolare, abbiamo presentato il nuovo murale curato dal Centro per la Legalità sotto la guida della writer Chiara Maddalena, che ha saputo canalizzare le energie positive dei nostri ragazzi”. L’evento è poi proseguito con un fitto programma di momenti spettacolari e culturali che hanno animato l’intera area circostante la struttura, dimostrando la vivacità dei laboratori attivi durante l’anno. “La giornata è andata avanti con l’esibizione dei Take and Do e con il mercatino solidale, dove sono state esposte le opere realizzate nel laboratorio creativo del Centro per la Legalità”, ha continuato Marilia Parente, descrivendo l’articolazione delle attività. “C’è stata inoltre la mostra fotografica con gli scatti curati dai più piccoli, nati proprio per dimostrare come Matierno possa essere effettivamente un luogo bello. I bambini si sono soffermati sui tramonti e sui fiori, cercando di valorizzare ciò che li circonda al di là di ogni pregiudizio. Abbiamo assistito anche alle esibizioni musicali e ai giochi promossi da Musikattiva e Incantastorie. È stata una mattinata ricca, capace di dimostrare come, partendo da un piccolo gesto, sia possibile costruire la pace, che è poi il messaggio di fondo del nostro murale”. Il successo di “I Love Matierno” dimostra come la rigenerazione urbana non possa prescindere da quella umana e sociale. Trasformare una parete di cemento in un’opera d’arte collettiva e devolvere il frutto del proprio lavoro alla solidarietà sono tappe fondamentali di un percorso di crescita civile. Il Centro per la Legalità di Matierno si conferma così un avamposto insostituibile per il quartiere, un luogo in cui le istituzioni del terzo settore riescono a fornire risposte concrete ai bisogni di socialità e di futuro delle periferie salernitane, dimostrando che la bellezza e la legalità sono concetti che si coltivano quotidianamente e insieme.