Celle di Bulgaria, Donna trovata morta in casa

Una donna di 70 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Celle di Bulgheria, in provincia di SALERNO. L’allarme è stato lanciato dal figlio, insegnante a SALERNO, che da ore non riusciva a mettersi in contatto con la madre nonostante i numerosi tentativi telefonici. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, un’équipe del 118 e i Vigili del fuoco di Vallo della Lucania, che hanno forzato l’ingresso dell’abitazione per permettere l’accesso ai soccorritori. Una volta dentro, i pompieri hanno trovato il corpo della donna. Secondo le prime verifiche effettuate sul posto, la morte sarebbe riconducibile a cause naturali
