Celle di Bulgaria, Donna trovata morta in casa - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Noi Moderati, in Veneto lasciano dirigenti e iscritti
Casa Riformista: nessun accordo con Mastella
Celle di Bulgaria, Donna trovata morta in casa
Benevento-Salernitana, più di 7mila al Vigorito
Cronaca Provincia

Celle di Bulgaria, Donna trovata morta in casa

  • Novembre 29, 2025
  • 0
  • 144
  • 1 Min Read
Celle di Bulgaria, Donna trovata morta in casa

Una donna di 70 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Celle di Bulgheria, in provincia di SALERNO. L’allarme è stato lanciato dal figlio, insegnante a SALERNO, che da ore non riusciva a mettersi in contatto con la madre nonostante i numerosi tentativi telefonici. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, un’équipe del 118 e i Vigili del fuoco di Vallo della Lucania, che hanno forzato l’ingresso dell’abitazione per permettere l’accesso ai soccorritori. Una volta dentro, i pompieri hanno trovato il corpo della donna. Secondo le prime verifiche effettuate sul posto, la morte sarebbe riconducibile a cause naturali

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012