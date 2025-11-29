Casa Riformista: nessun accordo con Mastella - Le Cronache Ultimora
Casa Riformista: nessun accordo con Mastella

  • Novembre 29, 2025
  • 0
  • 164
  • 2 Min Read
Casa Riformista: nessun accordo con Mastella

“Non è stata avviata alcuna interlocuzione o accordo politico tra Casa Riformista – Italia Viva e il presidente Mastella. Al momento non esiste alcun confronto formale o informale, né sono stati assunti impegni volti alla costituzione di un gruppo consiliare comune”. Così, in riferimento alle dichiarazioni diffuse oggi dal leader di Noi di Centro, Clemente Mastella, il coordinatore regionale di Italia Viva Armando Cesaro e i neo eletti in Consiglio regionale della lista Casa Riformista, Ciro Buonajuto, Enzo Alaia e Pietro Smarrazzo ed il capogruppo di Italia Viva del consiglio regionale della CAMPANIA Tommaso Pellegrino. “Apprezziamo ogni segnale di attenzione e dialogo nel rispetto dei ruoli istituzionali, ma riteniamo doveroso chiarire che ogni eventuale interlocuzione con altre forze politiche, qualora valutata opportuna, sarà condivisa preventivamente con la guida nazionale del partito e con il nostro leader Matteo Renzi, cui compete l’indirizzo politico complessivo di Italia Viva”. “Il nostro impegno – aggiungono Cesaro, Buonajuto, Alaia, Smarrazzo e Pellegrino – resta rivolto al lavoro serio e responsabile per la CAMPANIA, nell’interesse dei cittadini e con la chiarezza di posizionamento che ha caratterizzato la nostra campagna elettorale. Trasparenza e lealtà verso il nostro partito e i nostri elettori sono e resteranno la bussola, la pietra angolare del nostro percorso”

