Benevento-Salernitana, più di 7mila al Vigorito

In vista del derby di lunedì sera alle 20:30 contro il Benevento allo stadio “Ciro Vigorito”, la Salernitana ha diffuso un comunicato con le indicazioni logistiche per i tifosi ospiti.
Accesso e orari: l’ingresso riservato al settore ospiti è il numero 11, con apertura varchi prevista alle 18:30. Si consiglia di anticipare l’arrivo per facilitare i controlli di sicurezza.
Documenti richiesti: sarà necessario mostrare il biglietto unitamente a un valido documento d’identità (non sarà accettata la patente).
Disposizioni di sicurezza: i tifosi dovranno attenersi alle indicazioni degli steward e rispettare il Regolamento d’Uso dello stadio.
Accessibilità: il settore ospiti non è attrezzato per persone con disabilità motorie.
Avvertenza importante: i biglietti del settore ospiti non saranno disponibili ai botteghini il giorno della gara, pertanto è vietato recarsi a Benevento senza titolo d’ingresso.