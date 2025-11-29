Benevento-Salernitana, più di 7mila al Vigorito - Le Cronache Salernitana
Noi Moderati, in Veneto lasciano dirigenti e iscritti
Casa Riformista: nessun accordo con Mastella
Celle di Bulgaria, Donna trovata morta in casa
Salernitana

  • Novembre 29, 2025
In vista del derby di lunedì sera alle 20:30 contro il Benevento allo stadio “Ciro Vigorito”, la Salernitana ha diffuso un comunicato con le indicazioni logistiche per i tifosi ospiti.

 

Accesso e orari: l’ingresso riservato al settore ospiti è il numero 11, con apertura varchi prevista alle 18:30. Si consiglia di anticipare l’arrivo per facilitare i controlli di sicurezza.

Documenti richiesti: sarà necessario mostrare il biglietto unitamente a un valido documento d’identità (non sarà accettata la patente).

Disposizioni di sicurezza: i tifosi dovranno attenersi alle indicazioni degli steward e rispettare il Regolamento d’Uso dello stadio.

Accessibilità: il settore ospiti non è attrezzato per persone con disabilità motorie.

Avvertenza importante: i biglietti del settore ospiti non saranno disponibili ai botteghini il giorno della gara, pertanto è vietato recarsi a Benevento senza titolo d’ingresso.

