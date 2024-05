Pallavolo femminile. La Salerno Guiscards promossa in B2

La Salerno Guiscards ha vinto il campionato di C. La squadra del presidente Pino D’Andrea ha bissato anche a Caivano il successo conquistato in gara 1 ed ha così conquistato con merito la promozione in B2. Nella sfida decisiva la Salerno Guiscards si è imposta 3-1 (parziali 16-25, 25-22, 19-25 e 12-25) ed è iniziata la festa.