Celano: Interrogazione sicurezza Sele

«La sicurezza del fiume Sele e della Piana del Sele non può essere affrontata soltanto quando arriva l’emergenza. Servono prevenzione, manutenzione e soprattutto tempi certi per la realizzazione delle opere».

Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Roberto Celano, che questa mattina ha presentato un’interrogazione a risposta scritta alla Giunta regionale per fare chiarezza sullo stato degli argini, delle sponde e dell’alveo del Sele e sugli interventi necessari per ridurre il rischio idraulico.

«Ho chiesto alla Regione – spiega Celano – un quadro aggiornato di risorse stanziate, interventi finanziati, stato della progettazione e tempi di realizzazione, con particolare attenzione alla situazione di Ponte Barizzo, oltre che alle altre aree maggiormente esposte al rischio di esondazione ed erosione».

L’interrogazione riguarda anche la manutenzione degli argini, la funzionalità dell’alveo e della foce, la sicurezza degli attraversamenti, il monitoraggio idrometrico e pluviometrico e gli eventuali danni subiti negli ultimi anni da cittadini, aziende agricole, allevamenti e infrastrutture.

«Se ci sono risorse già stanziate e opere ancora ferme – sottolinea Celano – la Regione deve spiegare perché e indicare come intende sbloccarle. La Piana del Sele è un territorio strategico per la nostra economia e non possiamo permettere che cittadini e imprese continuino a vivere nell’incertezza».

Tra i temi sollevati anche il monitoraggio del cuneo salino e, una volta realizzate e collaudate le opere, la verifica dell’eventuale aggiornamento delle perimetrazioni delle aree a rischio, laddove ne ricorrano i presupposti.

«La prevenzione viene prima dell’emergenza. Chiediamo risposte concrete, risorse disponibili e cronoprogrammi certi per mettere finalmente in sicurezza il Sele e la Piana», conclude Celano.