Celano (Forza Italia): Stop alla proliferazione di attività che snaturano il centro storico

«I centri storici non possono trasformarsi in una successione indistinta di negozi di chincaglierie, souvenir di basso livello e prodotti di dubbia provenienza – dichiara Roberto Celano, Consigliere regionale di Forza Italia –. Occorre intervenire per preservare l’identità dei nostri luoghi più rappresentativi e creare le condizioni affinché possano trovare spazio attività capaci di valorizzarne la storia e le tradizioni”. La proposta prevede la definizione di un perimetro di tutela e l’individuazione delle categorie merceologiche compatibili con le caratteristiche dei centri storici, favorendo l’insediamento di botteghe di artigianato artistico, negozi di oggetti d’arte, attività di vicinato, ristoranti e trattorie tipiche. “Vogliamo inoltre affrontare il fenomeno delle attività cosiddette ‘apri e chiudi’, che determina instabilità e impoverisce la qualità del tessuto commerciale dei nostri centri storici. Un’offerta commerciale qualificata e stabile può rappresentare invece un elemento fondamentale di attrattività e di valorizzazione urbana”. Nel corso della conferenza stampa è stato richiamato anche il modello adottato dalla città di Venezia, dove, secondo i dati illustrati, le misure di tutela del commercio nei centri storici avrebbero prodotto, nell’arco di quattro anni, l’apertura di circa 500 nuove attività e una riduzione dell’80% del fenomeno delle attività “apri e chiudi”. “Anche Salerno ha bisogno di una riflessione seria sul futuro del proprio centro storico – prosegue Celano –. La crescente presenza di attività commerciali prive di un legame con la storia e le caratteristiche del territorio rischia di compromettere progressivamente l’identità del nostro patrimonio urbano. Non si tratta di essere contro il commercio, tutt’altro: significa voler creare le condizioni per un commercio di qualità, stabile e capace di valorizzare la città”. “Il centro storico non è un centro commerciale qualsiasi: è la memoria viva delle nostre comunità. Con questa proposta il centrodestra intende difendere l’identità dei territori e favorire un modello di sviluppo capace di coniugare attività economiche, tradizioni, cultura e qualità dell’offerta”.
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