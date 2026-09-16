Bruno Ravera: la Torre Cardiologica del Ruggi porterà il suo nome

«La scelta di intitolare la Torre Cardiologica dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona a Bruno Ravera è il giusto riconoscimento del fondamentale contributo che Ravera diede per la realizzazione della stessa – dichiara Giovanni D’Angelo, presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno – Tutto iniziò, infatti, nel 1991, quando il reparto di Cardiologia fu trasferito dall’ospedale Giovanni da Procida, dove era stato aperto nel 1976 sotto la guida di Ravera, al Ruggi d’Aragona».

D’Angelo aggiunge: «Condividiamo in pieno la scelta del Direttore generale dell’Azienda ospedaliera Nicola Cantone e, anzi, gli siamo grati non solo per questa sua decisione, ma anche per la sensibilità di interpellare in merito e coinvolgere anche l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri. Il nome di Bruno Ravera è indissolubilmente legato al nostro Ordine, che ha presieduto per 35 anni, e sapere che la Torre Cardiologica porterà il suo nome è per tutti noi motivo di gioia e di orgoglio»