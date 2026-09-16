Fuorni, al via la demolizione dell’ex fabbrica Doro: spazio a verde, parcheggi e servizi

Sono iniziati a Fuorni i lavori di demolizione dell’ex fabbrica conserviera Doro, struttura abbandonata da decenni lungo la Statale 18, nei pressi della chiesa parrocchiale. L’intervento prevede l’abbattimento completo del vecchio stabilimento e la successiva riqualificazione dell’area, destinata ad accogliere verde pubblico, parcheggi e nuovi servizi per il quartiere.

«Parliamo di una struttura abbandonata da decenni – ha spiegato il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca –. Il nostro obiettivo è demolire tutto». Il primo cittadino ha evidenziato la collaborazione avviata dall’Amministrazione comunale con i soggetti privati proprietari dell’area.

Il progetto prevede una suddivisione degli spazi. La porzione affacciata sulla strada e su via Ostaglio sarà trasformata in un giardino con piazza pubblica, mentre la parte retrostante sarà riservata a servizi e all’insediamento di piccole startup.

De Luca ha escluso la realizzazione di nuove strutture commerciali di grandi dimensioni: «Non sorgeranno supermercati, ma saranno realizzati servizi».

Secondo il sindaco, il recupero dell’ex fabbrica rappresenta un passaggio importante per la trasformazione urbanistica della zona orientale. «Fuorni passa dall’essere estrema periferia a diventare un quartiere pienamente urbano», ha affermato.

A rafforzare la futura centralità del quartiere contribuiranno, nelle intenzioni dell’Amministrazione, il nuovo ospedale, previsto a circa 800 metri di distanza, il distretto turistico lungo la litoranea e gli interventi di recupero dell’area industriale.

«Fuorni diventerà un quartiere davvero bello e un’area urbana a tutti gli effetti», ha concluso De Luca, sostenendo che il complesso degli interventi potrebbe determinare anche un sensibile aumento del valore degli immobili della zona.