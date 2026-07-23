Celano e Minella (FI): “rottamazione quinquies, accolta una nostra proposta a sostegno di famiglie e imprese”

“Accogliamo con soddisfazione l’inserimento, nell’ambito dell’assestamento di bilancio della Regione Campania, della rottamazione quinquies per i tributi regionali, una misura che avevamo proposto con una nota fprmale indirizzata al Presidente della Regione, Roberto Fico, e successivamente sollecitato anche in Commissione Bilancio.”

Lo dichiarano i consiglieri regionali di Forza Italia Roberto Celano e Mimì Minella.

“La misura rappresenta un’opportunità concreta per cittadini, famiglie e imprese che, a causa di temporanee difficoltà economiche, non sono riusciti ad adempiere ai propri obblighi tributari. Consentirà loro di regolarizzare la posizione versando integralmente il tributo dovuto, senza il peso di sanzioni e interessi, favorendo al tempo stesso il recupero di crediti per l’amministrazione regionale.”

“Ringraziamo il Presidente Roberto Fico per aver accolto le nostre sollecitazioni, dimostrando sensibilità istituzionale verso un provvedimento di equità e di sostegno al tessuto economico campano. Un ringraziamento va anche al Presidente della Commissione Bilancio, Corrado Matera, per aver fatto propria la proposta e averne sostenuto l’iter, nonché a tutti i colleghi consiglieri che in Commissione hanno sostenuto il provvedimento.”

“Resta il rammarico per quanto avvenuto al Comune di Salerno. Nonostante il Commissario Prefettizio avesse recepito una proposta analoga avanzata da Forza Italia, il sindaco Vincenzo De Luca ha scelto di non darle seguito, negando a tante famiglie e a numerosi imprenditori la possibilità di definire la propria posizione tributaria pagando l’intera imposta, ma senza sanzioni e interessi. Una scelta che ha privato molti contribuenti di uno strumento utile per superare una fase di temporanea difficoltà e ripartire.”