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Autonomia differenziata, Piero De Luca incontra Fico

  • Luglio 23, 2026
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Autonomia differenziata, Piero De Luca incontra Fico

Un confronto definito “cordiale e costruttivo” sui principali temi che riguardano la Campania e il Mezzogiorno. È quanto riferisce il deputato e segretario regionale del Partito Democratico, Piero De Luca, al termine dell’incontro con il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

Al centro del colloquio le questioni economiche e sociali del territorio, con particolare attenzione alle strategie da mettere in campo per sostenere lo sviluppo della regione e del Sud Italia.

Ampio spazio è stato dedicato al tema dell’autonomia differenziata. «Abbiamo condiviso i gravi rischi insiti nelle pre-intese – ha dichiarato De Luca – che non migliorano l’efficienza delle Regioni interessate, ma rischiano di compromettere l’unità nazionale e di ampliare ulteriormente il divario tra Nord e Sud, creando una secessione di fatto».

Il parlamentare dem ha spiegato che durante l’incontro è stata valutata la possibilità di promuovere ogni iniziativa politica e istituzionale utile a contrastare il provvedimento, «compreso un eventuale ricorso alla Corte Costituzionale», con l’obiettivo di fermare misure che, secondo il Pd, metterebbero in discussione «i principi di uguaglianza, coesione e solidarietà sanciti dalla Costituzione».

«Continueremo a lavorare con determinazione, insieme a tutte le forze che condividono questa battaglia – ha concluso De Luca – per difendere i diritti di tutti i cittadini e garantire pari dignità e opportunità sull’intero territorio nazionale».

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