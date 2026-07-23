Pisano: De Luca, 'i 5 Stelle fanno demagogia insopportabile' - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Celano e Minella (FI): “rottamazione quinquies, accolta una nostra proposta a sostegno di famiglie e imprese”
Pisano: De Luca, ‘i 5 Stelle fanno demagogia insopportabile’
Salerno ricorda l’artista Ugo Marano
Danneggiò auto in sosta, l’attore di “Mare fuori” condannato a un anno
Attualità Salerno

Pisano: De Luca, ‘i 5 Stelle fanno demagogia insopportabile’

  • Luglio 23, 2026
  • 0
  • 104
  • 2 Min Read
Pisano: De Luca, ‘i 5 Stelle fanno demagogia insopportabile’

Le Fonderie Pisano sono diventate un oggetto di demagogia da parte dei Cinque Stelle, cosa che è veramente insopportabile. Dal punto di vista urbanistico noi non dobbiamo decidere assolutamente niente. È tutto deciso. Quello su cui bisogna pronunciarsi è sul fatto che le fonderie siano inquinanti rispetto agli abitanti della zona. E gli organi che decidono se una fabbrica è inquinante sono regionali, cioè l’Arpac e l’Asl. Il Comune non c’entra più niente”. Così il sindaco di SALERNO, Vincenzo De Luca, a margine di una iniziativa questa mattina a Ogliara, ha commentato le recenti vicende che vedono coinvolte le Fonderie Pisano. “Ora, – ha aggiunto il primo cittadino riferendosi sempre ai 5Stelle – siccome hanno paura di assumersi decisioni, cercano di fare sempre confusione, secondo il loro stile. Allora, per quello che ci riguarda, tempo da perdere non ne abbiamo. È giusto il caso di ricordare che il primo che ha chiesto i controlli alla Regione era l’ex presidente della Regione, che è chi vi sta parlando. Quindi il controllo è stato sollecitato da me. E deve essere certificato da due organismi regionali: Arpac e Asl. Se è inquinante, va chiuso immediatamente l’impianto. Se no, bisogna fare di tutto, in accordo con le organizzazioni sindacali, per delocalizzare comunque quell’attività che non può essere insediata, diciamo, nel cuore di una città. Ma il tema ambientale è di competenza della Regione. Quindi la smettano di fare demagogia e di farci perdere tempo”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013