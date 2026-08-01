Trova portafogli e lo restituisce: l’esempio di onestà di Tina

Un gesto semplice, immediato, ma dal grande valore civico. Un esempio di onestà e senso di responsabilità che merita di essere raccontato. Nella mattina di ieri Tina Ciliberti, operatrice di Salerno Pulita, durante il consueto servizio di spazzamento nella zona di Madonna di Fatima, si è imbattuta in un portafogli contenente documenti personali e una somma di denaro. Davanti a quella situazione non ha avuto esitazioni. «Non c’ho pensato due volte», ha raccontato. Con grande prontezza, Tina si è subito attivata per rintracciare il legittimo proprietario. Grazie ai canali social è riuscita a risalire alla sua identità e a mettersi in contatto con lui. Il giovane, un ragazzo di Salerno che con ogni probabilità non si era ancora accorto dello smarrimento, è rimasto sorpreso e profondamente colpito dalla telefonata e dall’onestà dimostrata dalla dipendente. Poco dopo i due si sono incontrati per la restituzione del portafogli, completo di documenti e contanti. Un momento semplice ma ricco di significato, accompagnato da sorrisi, gratitudine e sinceri ringraziamenti da parte del ragazzo, che ha potuto recuperare tutto senza alcuna conseguenza. «Ho fatto solo il mio dovere – ha dichiarato l’operatrice –. Sono felice di aver salvato la giornata di questo ragazzo e di aver compiuto un buon gesto. Credo che chiunque, trovandosi nella mia stessa situazione, avrebbe dovuto fare la stessa cosa». L’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per il comportamento dell’operatrice: «Il gesto della nostra collaboratrice è un esempio concreto di senso civico e di rispetto per la comunità. Episodi come questo dimostrano che il servizio pubblico non è fatto soltanto di mansioni tecniche, ma anche di responsabilità, attenzione verso gli altri e umanità. A Tina va il nostro ringraziamento: con la sua correttezza e la sua sensibilità ha rappresentato al meglio i valori e lo spirito di Salerno Pulita».