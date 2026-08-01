Alessandro Bianchini: un salernitano nel cuore del Pentagono

Alessandro Bianchini, nato nel dicembre 2003 a Salerno, è entrato nel cuore del Pentagono dove è stato selezionato, dopo durissime prove, come uno dei 12 prescelti tra circa 350mila componenti le forze militari dell’aviazione americana. Per la felicità del nonno Aldo Bianchini, giornalista salernitano. LA SELEZIONE – Essere selezionato tra i 12 Outstanding Airmen of the Year è uno dei massimi riconoscimenti conferiti ogni anno a un Airman della United States Air Force. Questo premio celebra airmen che si distinguono per l’eccezionale impegno professionale, la leadership, l’integrità, la dedizione al dovere e il servizio alla comunità. E’ riservato a coloro che rappresentano il meglio della Forza Aerea e incarnano i suoi valori fondamentali attraverso il servizio quotidiano. I VALORI DELL’ECCELLENZA – Guidare con l’esempio e ispirare gli altri attraverso professionalità, coraggio e determinazione (leadership); perseguire i più alti standard di qualità in ogni compito, mantenendo sempre la ricerca dell’eccellenza (eccellenza professionale); agire sempre con onestà, trasparenza e responsabilità, mantenendo saldi i principi etici in ogni situazione (integrità); anteporre il bene della missione, della nazione e delle persone a se stessi (servizio); dimostrare impegno costante, disciplina e volontà di contribuire al successo della Unites States Air Force (dedizione). IL PERCORSO DI ALESSANDRO – Giunto in Florida nel 2015 (all’età di 12 anni); nell’agosto 2022 entra nella US Air Force “al servizio della nazione abbracciando i valori e la missione della USAF”. Cittadino americano dalla fine del 2022. Tra il 2022 e il 2023 è sottoposto ai vari addestramenti (fisici e psicologici) e riceve i primi incarichi, dimostrando fin da subito impegno, capacità di approfondimento e spirito di squadra. Segue la crescita professionale negli anni tra il 2023 e il 2025, si distingue per professionalità, affidabilità e dedizione alla missione. Nel 2026 viene selezionato tra i 12 outstanding airmen of the year, un traguardo straordinario che celebra l’eccellenza del suo servizio. LA CERIMONIA – La consegna del prestigioso riconoscimento si terrà il 14 settembre 2026 a Baltimora (USA) durante la Air Space & Cyber Conference, l’evento annuale che riunisce leader, professionisti e Airmen provenienti da tutto il mondo. E’ un momento di celebrazione, ispirazione e condivisione, durante il quale vengono onorati coloro che hanno dimostrato un impegno eccezionale nel servizio alla Nazione. LE MISSIONI – I 12 prescelti, come gli altri in precedenza, saranno comandati per “missioni speciali e segrete” in tutte le basi air force del mondo. Il giovane Alessandro Bianchini è inserito nel “Air Force special operations command”, frequenta con successo la “facoltà di relazioni internazionali” nell’università militare ed attualmente è in ritiro nella base aerea operativa di Saint Antonio in Texas.
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