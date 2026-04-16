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Cavese, messa per ricordare Catello Mari

  • Aprile 16, 2026
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Cavese, messa per ricordare Catello Mari

Ricorre oggi il tragico anniversario della morte di Catello Mari. Sono passati esattamente 20 anni da quel 16 aprile del 2006 quando il difensore della Cavese perse la vita in un terribile incidente stradale.

 

La tragedia si consumò  nella mattinata successiva alla promozione della Cavese in Serie C1.

Mari stava rientrando a Castellammare di Stabia per festeggiare la Pasqua con la famiglia. Poche ore prima, la squadra metelliana aveva sconfitto il Sassuolo ottenendo la promozione in C1 che mancava da vent’anni. Forse per un colpo di sonno, avvenne l’incidente che costò la vita all’atleta che aveva solo 28 anni.

Catello Mar era nato a Castellammare di Stabia il 5 luglio 1978. Era chiamato “Leone” o “Guerriero”, per le sue capacità di leadership ma, per molti era anche il “calciatore buono”.

Dopo qualche anno, gli ultras della Cavese hanno ottenuto l’intitolazione del loro settore dello stadio “Simonetta Lamberti” proprio alla memoria di Catello Mari.

Per ricordarlo oggi si terrà la santa messa, alla parrocchia di Sant’Alfonso con inizio alle ore 19.

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