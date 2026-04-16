Rifiuti tra Pontecagnano e Salerno, Borrelli: “Sostanze cancerogene ed ecotossiche”

“Ecco come avevamo trovato il rimorchio abbandonato fronte strada tra Salerno e Pontecagnano: pieno di rifiuti tossici e pericolosi.

I test di laboratorio non lasciano spazio a dubbi, classificando i materiali come sostanze cancerogene ed ecotossiche.

La “firma” dei rifiuti è chiara e rimanda direttamente ai fanghi dell’industria conciaria, vista l’altissima concentrazione di cromo, metallo pesante tipico della lavorazione delle pelli, che minaccia ora il suolo e l’ecosistema marino“.

E’ quanto ha denunciato, in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook il parlamentare campano Francesco Borrelli, deputato di Avs.