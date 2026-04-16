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Fonderie Pisano, presidio dei lavoratori

  • Aprile 16, 2026
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Fonderie Pisano, presidio dei lavoratori

Continua lo stato di agitazione dei lavoratori delle Fonderie Pisano, da venti giorni in assemblea permanente. Oggi presidio davanti allo stabilimento di Fratte per incontrare la proprietà e decidere le prossime iniziative

 

L’iniziativa – come riporta anche il sito web radioalfa.fm – arriva dopo la decisione del Tar Salerno che ieri ha respinto il ricorso con cui la proprietà aveva chiesto la sospensiva al diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale da parte della Regione Campania.

Nell’ordinanza, il TAR ha richiamato “l’obbligo, per le competenti autorità, di adottare le misure necessarie a proteggere la popolazione dagli effetti dannosi della prolungata esposizione ad agenti inquinanti”.

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