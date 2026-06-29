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Cava. proclamazione dei consiglieri eletti in Consiglio comunale

  • Giugno 29, 2026
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Cava. proclamazione dei consiglieri eletti in Consiglio comunale

Stamane alle ore 11.00, nella sala consiliare del Comune di Cava de’ Tirreni, il presidente dell’Ufficio elettorale centrale ha proclamato i consiglieri eletti.

Siederanno in Consiglio comunale 15 consiglieri di maggioranza e 9 di minoranza.

Siederanno sugli scranni della maggioranza i consiglieri: Renato Cirielli Mola, Gianpio De Rosa, Clelia Ferrara, Matilde Milite, Lucio Bisogno (Fratelli D’Italia); Vincenzo Lamberti, Vincenzo Passa, Benito Ventre, Donatella Lamberti (Siamo Cavesi – Giordano Sindaco); Francesco Della Rocca, Antonio Barbuti (Forza Italia); Umberto Ferrigno, Pasquale Senatore, Bernardina Russo (Noi Moderati – Giordano Sindaco); Gennaro Vitale (Le Frazioni al Centro – Giordano Sindaco)

In minoranza: Eugenio Canora, candidato alla carica di sindaco, non eletto (Cava Sia Città in Comune); Giancarlo Accarino, candidato alla carica di sindaco, non eletto (Avanti Cava – Psi), Federico De Filippis (Uniti per Accarino Sindaco); Luca Narbone, Lorena Iuliano, Anna Padovano Sorrentino (Partito Democratico – Accarino Sindaco); Luigi Petrone, candidato alla carica di sindaco, non eletto, Pasquale Salsano, Danilo Leo (La Fratellanza – Luigi Petrone Sindaco)

Il sindaco Raffaele Giordano provvederà alla convocazione della prima seduta del Consiglio comunale.

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