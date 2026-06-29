Mozione Picarone sulle preferenze, sì del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato a maggioranza, con l’astensione di Francesca Amirante (Pd), una mozione per chiedere il ritorno delle preferenze nella legge elettorale. La mozione è stata presentata dai consiglieri del Partito democratico Franco Picarone, Maurizio Petracca, Bruna Fiola, Giorgio Zinno, Loredana Raia, Corrado Matera, Massimiliano Manfredi, Salvatore Madonna e Marco Villano. “Le liste bloccate svuotano i principi contenuti negli articoli 1 e 48 della Costituzione”, ha detto Picarone, appellandosi al governatore Roberto Fico affinché ponga la questione anche in Conferenza Stato-Regioni. Hanno annunciato il voto favorevole dei rispettivi gruppi, intervenendo in aula, anche Giuseppe Fabbricatore e Gennaro Sangiuliano di Fratelli d’Italia, Massimo Pelliccia di Forza Italia, Salvatore Flocco del Movimento 5 stelle, Nino Simeone di Fico presidente, Giuseppe Barra di Casa riformista (Italia viva-Noi di centro) e Michela Rostan (Lega).
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