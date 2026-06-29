Mozione Picarone sulle preferenze, sì del Consiglio regionale - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Crollato l’intero edificio dove Enzo Cuomo viveva con la moglie Trini e la figlia Isabella
Consiglio Campania ok mozione contro Cpr C.Volturno
Cava. proclamazione dei consiglieri eletti in Consiglio comunale
Mozione Picarone sulle preferenze, sì del Consiglio regionale
Ultimora Campania

Mozione Picarone sulle preferenze, sì del Consiglio regionale

  • Giugno 29, 2026
  • 0
  • 133
  • 1 Min Read
Mozione Picarone sulle preferenze, sì del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato a maggioranza, con l’astensione di Francesca Amirante (Pd), una mozione per chiedere il ritorno delle preferenze nella legge elettorale. La mozione è stata presentata dai consiglieri del Partito democratico Franco Picarone, Maurizio Petracca, Bruna Fiola, Giorgio Zinno, Loredana Raia, Corrado Matera, Massimiliano Manfredi, Salvatore Madonna e Marco Villano. “Le liste bloccate svuotano i principi contenuti negli articoli 1 e 48 della Costituzione”, ha detto Picarone, appellandosi al governatore Roberto Fico affinché ponga la questione anche in Conferenza Stato-Regioni. Hanno annunciato il voto favorevole dei rispettivi gruppi, intervenendo in aula, anche Giuseppe Fabbricatore e Gennaro Sangiuliano di Fratelli d’Italia, Massimo Pelliccia di Forza Italia, Salvatore Flocco del Movimento 5 stelle, Nino Simeone di Fico presidente, Giuseppe Barra di Casa riformista (Italia viva-Noi di centro) e Michela Rostan (Lega).

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013