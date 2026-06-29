Consiglio Campania ok mozione contro Cpr C.Volturno

Passa nel Consiglio regionale della Campania la mozione che impegna la Giunta a esprimere formale contrarieta’ alla realizzazione di un Centro di permanenza per il rimpatrio nel comune di Castel Volturno (Caserta) e a promuovere un piano di rigenerazione territoriale. Il testo ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza di centrosinistra, mentre la minoranza ha espresso la propria contrarieta’. La mozione, che aveva gia’ dato vita a uno scontro politico in chiusura della precedente seduta del Consiglio, e’ stata presentata dal M5s e da Avs. Nella seduta odierna e’ stata integrata con l’emendamento proposto dal capogruppo di ‘A Testa Alta’, Gennaro Oliviero, con il quale la Giunta si impegna a verificare l’attualizzazione e il rifinanziamento della legge regionale del 29 dicembre 2018, in materia di interventi perequativi ambientali per il Comune di Castel Volturno.
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