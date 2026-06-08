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Cava: Giordano eletto sindaco

  • Giugno 8, 2026
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Cava: Giordano eletto sindaco

Raffaele Giordano è il nuovo sindaco di Cava de’ Tirreni. Il candidato sostenuto da un’ampia coalizione civica e di centrodestra ha conquistato la fascia tricolore al termine del turno di ballottaggio, superando lo sfidante Luigi Petrone.

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