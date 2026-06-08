Aggressioni per Brescia-Salernitana, due daspo

Daspo di uno e tre anni nei confronti di due tifosi della Salernitana, rispettivamente di 54 e 35 anni. A emetterli, il questore di Brescia, Paolo Sartori, per i fatti accaduti in occasione della partita di calcio tra Brescia e Salernitana di serie C, che si e’ disputata al ‘Rigamonti’ lo scorso 27 maggio. Secondo quanto ricostruiscono gli investigatori, il 54enne, residente a Parma, infastidito dai controlli di polizia, avrebbe aggredito verbalmente e minacciato piu’ volte un funzionario della polizia. Comportamento che e’ stato subito stroncato dagli agenti. Invece, il 35enne, che ha precedenti, al termine dell’incontro, all’esterno della curva Sud ospiti dello stadio, dopo un violento alterco, avrebbe colpito un altro sostenitore della squadra granata, facendolo cadere a terra perdendo i sensi. La vittima e’ stata soccorsa e trasportata in ospedale, per poi essere dichiarata fuori pericolo. Le indagini svolte dalla Digos della Questura di Brescia, anche grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza dello stadio, hanno portato all’identificazione del presunto autore del gesto
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