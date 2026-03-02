Castel San Giorgio aderisce agli Ambulatori Virtuali di Comunità - Le Cronache Provincia
Castel San Giorgio aderisce agli Ambulatori Virtuali di Comunità

  • Marzo 2, 2026
Castel San Giorgio aderisce agli Ambulatori Virtuali di Comunità

Anche il Comune di Castel San Giorgio aderisce al progetto sperimentale degli Ambulatori Virtuali di Comunità promosso dall’ASL Salerno, un modello innovativo che punta a garantire prestazioni sanitarie in telemedicina attraverso presìdi fisici di prossimità, pensati soprattutto per le persone anziane, fragili o con difficoltà nell’accesso ai servizi digitali.
L’Ambulatorio Virtuale di Comunità sarà attivo presso la sede della Casa Comunale di Piazza Amabile, nella stanza al piano terra attigua all’Ufficio Protocollo, e sarà aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
Il servizio consentirà ai cittadini di effettuare televisite di controllo, rinnovi di piani terapeutici e consulti specialistici, nel rispetto delle linee nazionali sulla telemedicina, con il supporto di un facilitatore digitale appositamente formato per assistere l’utenza nell’accesso alle prestazioni.
Un’iniziativa che rafforza il legame tra istituzioni e territorio e che punta a rendere la sanità più accessibile, riducendo tempi di attesa e spostamenti, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione.
«L’attivazione dell’Ambulatorio Virtuale di Comunità rappresenta un passo concreto verso una sanità più vicina ai cittadini-ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara.
Abbiamo voluto cogliere questa opportunità perché crediamo in una sanità territoriale più moderna, inclusiva e capace di rispondere in modo efficace ai bisogni reali delle persone.
Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Direttore Generale ing. Gennaro Sosto, al Direttore Sanitario Primo Sergianni, al Direttore Amministrativo Ferdinando Memoli e al Direttore UOC GPTI Antonio Coppola per l’impegno e la visione con cui stanno guidando questo percorso di innovazione. Portare i servizi sanitari all’interno della Casa Comunale significa abbattere barriere, facilitare l’accesso alle cure e dimostrare, con i fatti, che le istituzioni possono e devono lavorare insieme per il bene della comunità».
L’Amministrazione Comunale continuerà a sostenere tutte le iniziative che favoriscono la prossimità dei servizi e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

