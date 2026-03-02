Processo bis. Aliberti: assolto: Vince la verità

La Corte di Appello di Salerno ha
dichiarato inammissibile l’appello della Procura della Repubblica di
Salerno che aveva impugnato la sentenza di assoluzione con formula
piena nei confronti del Sindaco Pasquale Aliberti:
Il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: “Il giudice ha ritenuto
“inammissibile” la richiesta di appello del Pubblico Ministero contro
la sentenza di primo grado che mi assolveva perché “il fatto non
sussiste”. Con questa decisione si chiude definitivamente una vicenda
giudiziaria durata tredici anni.
Tredici anni (13).
Tredici anni in cui questa storia è stata raccontata, commentata,
chiacchierata, giudicata, spesso derisa. Tredici anni in cui su di me
è stato gettato fango. Fango e ancora fango.
Tredici anni di sofferenza, di processi, di attese. Tredici anni in
cui ho conosciuto il gelo delle manette, il gelo di una cella, il gelo
dell’isolamento, il gelo degli sguardi di chi mi accusava, il gelo di
un innocente in carcere.
In questi anni ho combattuto una battaglia silenziosa per difendere
non solo la mia libertà, ma la mia dignità e quella della mia
famiglia, contro il peso delle accuse, contro la lentezza della
giustizia, contro il rumore di un’opinione pubblica che spesso
condanna prima ancora di conoscere la verità.
Oggi questa vicenda si chiude. Avrei voluto gridarlo a mia madre che
nei suoi ultimi giorni si chiedeva “Perché? Perché ti fanno tutto
questo?”…a mio padre che ha sempre cercato di darmi forza. Ma sono
morti prima di vedermi libero.
Tredici anni non si cancellano con una sentenza, restano le cicatrici,
restano le ferite profonde che ancora sanguinano. Oggi è il tempo
degli affetti, della mia famiglia, dei miei figli, di chi ha creduto in
me, in noi, di chi ha resistito quando tutto sembrava crollare.
La verità è figlia del tempo…e quello tempo è ORA”.
