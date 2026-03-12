Salerno: Aeroitalia lancia quattro collegamenti internazionali - Le Cronache Attualità
Ravello. Inaugurata la nuova caserma dei carabinieri
Campania, in Consiglio insediate due commissioni speciali
Caso Vassallo, Riesame si riserva su Cagnazzo
Attualità

  • Marzo 12, 2026
Salerno: Aeroitalia lancia quattro collegamenti internazionali

Quattro nuove rotte internazionali per l’estate dall’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento. La compagnia Aeroitalia ha annunciato l’attivazione di collegamenti verso alcune delle principali destinazioni turistiche del Mediterraneo nei mesi di luglio e agosto.

Mappa Salerno

L’ufficialità è arrivata durante la Borsa Mediterranea del Turismo in corso a Napoli, presso lo stand di GESAC, società che gestisce gli scali di Napoli e Salerno.

Le nuove destinazioni

I collegamenti riguarderanno quattro mete molto richieste dal turismo estivo:

  • Santorini

    • dal 3 luglio al 6 settembre: Salerno 17:30 – Santorini 20:30

    • ritorno: 21:20 – 22:20

    • venerdì: Salerno 11:10 – Santorini 15:10 / ritorno 16:00 – 17:00

  • Palma di Maiorca

    • martedì e sabato, dal 4 luglio al 5 settembre

    • Salerno 17:55 – Palma 20:00

    • ritorno 20:45 – 22:50

  • Ibiza

    • mercoledì, dal 1° luglio al 2 settembre

    • Salerno 08:10 – Ibiza 10:30

    • ritorno 11:30 – 13:40

  • Mykonos

    • giovedì, dal 2 luglio al 6 settembre: Salerno 08:00 – Mykonos 10:50 / ritorno 11:40 – 12:30

    • domenica: Salerno 18:05 – Mykonos 20:05 / ritorno 21:45 – 22:35

