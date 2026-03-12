Salerno: Aeroitalia lancia quattro collegamenti internazionali

Quattro nuove rotte internazionali per l’estate dall’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento. La compagnia Aeroitalia ha annunciato l’attivazione di collegamenti verso alcune delle principali destinazioni turistiche del Mediterraneo nei mesi di luglio e agosto.

Mappa Salerno

L’ufficialità è arrivata durante la Borsa Mediterranea del Turismo in corso a Napoli, presso lo stand di GESAC, società che gestisce gli scali di Napoli e Salerno.

Le nuove destinazioni

I collegamenti riguarderanno quattro mete molto richieste dal turismo estivo: