Carnevale, l’ultimo peccato di gola prima delle Ceneri - Le Cronache Cucina
Edicola

Notizie Flash!

Carmine Salimbene torna a Sanremo
Carnevale, l’ultimo peccato di gola prima delle Ceneri
Maresca: Convinto Sì per giustizia giusta
Carmela e Andrea : Le Poste il nostro Cupido
Cucina

Carnevale, l’ultimo peccato di gola prima delle Ceneri

  • Febbraio 15, 2026
  • 0
  • 123
  • 5 Min Read
Carnevale, l’ultimo peccato di gola prima delle Ceneri

Tra cuori appena archiviati e coriandoli pronti a volare, febbraio ci mette alla prova: lasagne fumanti e fritti dorati celebrano l’abbondanza prima della penitenza quaresimale.

Tra San Valentino appena lasciato alle spalle e il Carnevale che si concluderà martedì, non ci resta che cedere alla tentazione della tavola. L’insulina e il colesterolo fanno la loro parte, è vero, ma che soddisfazione e che bontà,tra lasagne e fritti

Vabbè, consoliamoci: da mercoledì ci saranno le Ceneri e via con penitenza e digiuni…

È il calendario a comandare, non noi. Prima i cuori rossi e i ravioli romantici, ora coriandoli, chiacchiere e tegami che sfrigolano. Febbraio non lascia tregua: ci prende per mano e ci porta dritti davanti al forno, con la scusa della tradizione. E noi, obbedienti impastiamo.

E in fondo, tra una chiacchiera e una forchettata di lasagna, la vera penitenza sarebbe non concedersi almeno un assaggio.

Lasagne Verdi alla Bolognese

 

Ingredienti (per 6 persone)

Sfoglia verde

– 300 g di farina 00

– 3 uova

– 80 g di spinaci lessati e frullati

Per il ragù alla bolognese

– 300 g di carne macinata di manzo

– 150 g di carne macinata di maiale

– 1 carota

– 1 costa di sedano

– 1 cipolla

– 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

– 1 bicchiere di vino rosso

– 400 g di passata di pomodoro

– Sale e pepe q.b.

– 500 ml di besciamella

150 g di parmigiano grattugiato

– Burro

 

Procedimento:

Disporre la farina a fontana su una spianatoia, aggiungere le uova e gli spinaci frullati.  Impastare fino a ottenere un composto liscio ed elastico. Avvolgere in pellicola e lasciar riposare 30 minuti. Stendere la sfoglia sottile e tagliare rettangoli adatti alla teglia.

Nel frattempo preparare il ragù.Tritare finemente cipolla, carota e sedano e fare rosolare con la  carne macinata.  Sfumare con il vino e lasciarlo evaporare.

Aggiungere la passata di pomodoro e cuocere a fuoco basso per circa 2 ore.

Lessare velocemente le sfoglie in acqua bollente salata e raffreddarle in acqua fredda. In una teglia imburrata, stendere un velo di besciamella, poi alternare strati di pasta, ragù, besciamella e parmigiano.

Continuare fino a esaurire gli ingredienti, terminando con besciamella e parmigiano.

Infornare a 180°C per circa 35-40 minuti, fino a doratura.

Lasciare riposare 10 minuti prima di servire.

Zeppole con patate

Ingredienti

– 500 g di farina

– 250 g di patate lessate

– 10 g di lievito di birra fresco (oppure 7 g secco)

– 130 ml di latte

– 3 uova

– 100 g di burro morbido

– La scorza di 1 limone

– 50 g di zucchero

– 1 pizzico di sale

– Olio di semi di girasole q.b. per friggere

– Zucchero q.b. per spolverare

Preparazione

Schiaccia bene le patate in una ciotola  Sciogli il lievito nel latte tiepido. Aggiungi alle patate schiacciate le uova, lo zucchero, il burro morbido e la scorza di limone. Versa anche il latte con il lievito e mescola bene. Aggiungi gradualmente la farina e il pizzico di sale, impastando fino a ottenere un composto liscio ed omogeneo. Se necessario, aggiungi un po’ di farina in più. Copri l’impasto con un canovaccio e lascialo riposare in un luogo tiepido per circa 1 ora, finché non raddoppia di volume. Scalda abbondante olio di semi di girasole in una padella profonda. Preleva piccole porzioni di impasto con un cucchiaio o le mani e immergile nell’olio caldo. Friggi poche zeppole alla volta, girandole per farle dorare uniformemente (ci vorranno circa 2-3 minuti per lato). Rimuovi le zeppole dall’olio e adagiale su carta assorbente per eliminare il grasso in eccesso. Spolvera con zucchero e servi ben calde.

Il migliaccio Napoletano

Ingredienti (per uno stampo da 24 cm)

500 ml di latte intero

500 ml di acqua

200 g di semola di grano duro rimacinata

250 g di ricotta di pecora (oppure vaccina, ben scolata)

200 g di zucchero

4 uova medie

50 g di burro

Scorza grattugiata di 1 limone non trattato

1 bustina di vanillina oppure 1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Un pizzico di sale

Zucchero a velo q.b. per decorare

PROCEDIMENTO

In una casseruola capiente portare a ebollizione il latte, l’acqua, il burro e un pizzico di sale. Quando il liquido inizia a fremere, si versa la semola a pioggia, mescolando energicamente con una frusta per evitare la formazione di grumi.Si cuoce a fuoco dolce fino a ottenere una crema densa e liscia, quindi si spegne e si lascia intiepidire. A parte, in una ciotola,lavorate la ricotta con lo zucchero fino a renderla cremosa.Aggiungete  le uova, una alla volta, poi la vaniglia e la scorza di limone.)Incorporate la crema di semola poco alla volta al composto di ricotta, mescolando delicatamente fino a ottenere un impasto omogeneo.Versate il tutto in uno stampo imburrato e infarinato e cuocete  in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 50–55 minuti, fino a quando la superficie risulta dorata e compatta.Una volta freddo,infornate e spolverizzate con zucchero a velo. Il riposo è fondamentale: il giorno dopo è ancora più buono.

Raffaella D’Andrea

 

 

 

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cucina Spettacolo e Cultura

‘Na tazzulella e cafè: Bar One

  di Carmine LANDI BATTIPAGLIA. Il nome è di quelli altisonanti: bar One,

Liberato Gibboni
Febbraio 25, 2015
Spettacolo e Cultura Attualità Primo piano Salerno Cucina

«Rilanciamo le nostre idee sui territori per

di Andrea Bignardi Maria Teresa Cosentino è una donna piena di

Liberato Gibboni
Ottobre 15, 2018
Attualità Primo piano Cucina Spettacolo e Cultura

Cicerale il paese del Cilento che prende

a cura di Annamaria Parlato I ceci sono i semi di

Liberato Gibboni
Ottobre 15, 2018
Spettacolo e Cultura Attualità Provincia Primo piano Editoriale Salerno Baronissi Cucina

Salvatore Avallone, chef del Cetaria Ristorante di

Salvatore Avallone, chef del Cetaria Ristorante di Baronissi classe 1983, con

Liberato Gibboni
Ottobre 17, 2018
Ultimora Spettacolo e Cultura Attualità Primo piano Salerno Cucina

La Spagnola, istituzione salernitana

di Andrea Bignardi “La Spagnola” è un po’ un’istituzione della ristorazione

Liberato Gibboni
Ottobre 19, 2018