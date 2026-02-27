Carmela Rescigno passa con Futuro Nazionale

Ho depositato al Tar della CAMPANIA il ricorso a mia firma sull’ineleggibilità del neoassessore della Regione CAMPANIA Enzo Cuomo. Lo Statuto regionale parla chiaro: attendiamo fiduciosi l’esito del ricorso. Devo però constatare la presa di posizione del gruppo Lega in Regione CAMPANIA che ha deciso di non sottoscrivere il ricorso, avallando così una palese violazione delle norme regionali. Dispiace che i vertici nazionali e il coordinatore campano del partito Gianpiero Zinzi abbiano deciso di appoggiare la linea del gruppo regionale, negando l’appoggio politico alla mia iniziativa. Alla luce di questa scelta appare evidente l’incompatibilità politica tra me e il partito”. Così in una nota Carmela Rescigno, ex consigliera regionale della Lega in CAMPANIA. “In CAMPANIA – prosegue – non possiamo mostrare alcuna ambiguità rispetto alla battaglia per la legalità. La sinistra va contrastata senza esitazioni e senza fornire anche il semplice sospetto di una complicità. Purtroppo il partito non ritiene questa battaglia una priorità. Rassegno dunque le dimissioni dagli incarichi di partito. Ringrazio il leader nazionale Matteo Salvini per il rapporto di reciproca fiducia stabilito in questi anni. In CAMPANIA il partito rischia di diventare taxi per trasformisti e riciclati della sinistra. Il mio impegno in CAMPANIA resta nella destra. Accolgo con grande interesse ed entusiasmo le sollecitazioni che arrivano dal nuovo progetto politico Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci, al quale aderirò nelle prossime ore”.