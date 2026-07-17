Carmela Oricchio spegne 102 candeline: festa nel Cilento

di Arturo Calabrese

Centodue anni di vita racchiusi in un sorriso, in una storia fatta di sacrifici, lavoro e straordinaria forza d’animo. Torchiara festeggia Carmela Oricchio, per tutti semplicemente Melina, una donna che ha attraversato più di un secolo lasciando un segno profondo nella comunità. Un traguardo speciale che racconta non solo il passare del tempo, ma soprattutto il valore di una vita vissuta con coraggio, dedizione e grande spirito di adattamento. Storica commerciante del paese, Melina è stata per intere generazioni un punto di riferimento, una presenza familiare e rassicurante nelle strade di Torchiara.

Dietro il bancone del suo negozio ha incontrato volti, ascoltato storie, condiviso momenti e accompagnato la quotidianità di tante persone, diventando parte integrante della memoria collettiva del territorio. La sua lunga esistenza rappresenta un esempio autentico di resilienza: la capacità di affrontare i cambiamenti, superare le difficoltà e continuare a guardare avanti con determinazione. Una donna simbolo di una generazione che ha conosciuto sacrifici e trasformazioni profonde, ma che ha saputo conservare valori come il lavoro, la famiglia e il legame con la propria comunità.

Il compleanno di Melina non è stato soltanto una celebrazione anagrafica, ma un momento di riconoscenza verso una figura che ha saputo costruire, giorno dopo giorno, un patrimonio umano fatto di relazioni e ricordi. A 102 anni, Carmela Oricchio continua a rappresentare una testimonianza preziosa di forza e vitalità, un esempio per chiunque abbia avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. Il traguardo raggiunto da Melina si inserisce in una tradizione che da sempre accompagna il Cilento, terra conosciuta anche per la longevità dei suoi abitanti.

Un territorio dove lo stile di vita e la semplicità delle abitudini quotidiane custodiscono un segreto antico: quello di vivere a lungo senza perdere i valori delle piccole cose.